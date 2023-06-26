 В мэрии Казани показали эскиз обновленного фонтана в парке «Сад рыбака»
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В мэрии Казани показали эскиз обновленного фонтана в парке «Сад рыбака»

После реконструкции фонтан обзаведется светодинамическим сценарием водной картины.

Город
26 июня 2023  09:37
Автор:
Дамира Хайрулина

Новый фонтан в казанском парке «Сад рыбака» будет оснащен подсветкой с девятью индивидуальными водными контурами. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев. 

Спикер напомнил, что объект пришлось демонтировать ввиду его изношенности.

«На его месте будет воссоздан фонтан со скульптурой, дополнительно будет добавлен светодинамический сценарий водной картины фонтана, будет 9 индивидуальных водных контуров и несколько режимов работы», – сказал Куляжев.

На данный момент в парке осуществлен демонтаж изношенных теннисных кортов и части спортплощадок.

«Вместо них появятся – новый теннисный корт, площадка для баскетбола и волейбола, событийная зона. Ведутся работы по обновлению покрытия дорожек и устройство дополнительных, появятся – новое освещение и парковые гирлянды», –  отметил спикер.

По словам Куляжева, в парке установят помещения под туалеты для посетителей. Особое внимание будет уделено озеленению территории. При реконструкции учтены пожелания жителей района.

«Например, в парке посадят ель, а на детской площадке установят дополнить тельные скамейки», –  сообщил он.

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