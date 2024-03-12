В мэрии Казани рассказали, где горожане встретят Масленицу

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Город
12 марта 2024  13:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Масленичную неделю в Казани проводят гуляньями на нескольких площадках города: в Дербышках, на Баумана, в Горкинско-Ометьевском лесу и пр.

В субботу начнется праздник:

В 10:00 – в сквере «Туган Алан» жилого массива Карьер.

В 11:00 – в парке у ДК им.Саид-Галиева в Дербышках, а также возле домов культуры в жилых массивах Кадышево, Отары и Красная Горка.

В 12:00 – у сцены в Горкинско-Ометьевском лесу, у КЦ «Сайдаш», вблизи домов культуры в Константиновке и Юдино.

В 13:00 – у ДК в жилом массиве Мирный.

В воскресенье, 17 марта, в 11:00 гостей ждут в сквере «Маленький принц» в Казани и в 12:00 на улице Баумана.

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