В мэрии Казани рассказали, как идет восстановление после пожара дома по улице Чехова

В мэрии Казани рассказали новости из дома по улице Чехова, где ранее произошел пожар.

Уже сделано:

Холодная вода есть по всем стоякам. Канализация восстановлена по 12 стоякам из 14.

Электричество дали в 58 квартир. В восьми квартирах электричество дадут после просыхания проводки.

В двух подъездах почистили вентиляцию и дымоходы.

Очистили крышу и демонтировали утеплитель.

33 жителя заселились в 22 квартиры.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин поручил ремонтной бригаде восстановить до 7 июля дом № 8/2 на ул. Чехова от последствий пожара.

«В результате пожара кровля и чердак дома выгорели полностью, крышу будут заново восстанавливать. Ремонтная бригада уже начала очищать кровлю от сгоревших балок, всего на объекте работают 16 человек», — отметили в мэрии.

Так сейчас выглядит кровля Фото: © мэрия Казани

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани загорелась крыша дома напротив Чеховского рынка. Никто не пострадал.