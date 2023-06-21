 В мэрии Казани рассказали, как идет восстановление после пожара дома по улице Чехова
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В мэрии Казани рассказали, как идет восстановление после пожара дома по улице Чехова

Некоторые жители уже вернулись в свои квартиры.

Город
21 июня 2023  09:45
Автор:
Эдуард Салихов

В мэрии Казани рассказали новости из дома по улице Чехова, где ранее произошел пожар.

Уже сделано:

  • Холодная вода есть по всем стоякам. Канализация восстановлена по 12 стоякам из 14.
  • Электричество дали в 58 квартир. В восьми квартирах электричество дадут после просыхания проводки. 
  • В двух подъездах почистили вентиляцию и дымоходы.
  • Очистили крышу и демонтировали утеплитель. 
  • 33 жителя заселились в 22 квартиры. 

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин поручил ремонтной бригаде восстановить до 7 июля дом № 8/2 на ул. Чехова от последствий пожара. 

«В результате пожара кровля и чердак дома выгорели полностью, крышу будут заново восстанавливать. Ремонтная бригада уже начала очищать кровлю от сгоревших балок, всего на объекте работают 16 человек», — отметили в мэрии.

 Так сейчас выглядит кровля

Фото: © мэрия Казани

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани загорелась крыша дома напротив Чеховского рынка. Никто не пострадал.

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