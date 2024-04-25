В мэрии Казани сообщили, что к 1 сентября еще одна новая школа готовится к сдаче

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Город
25 апреля 2024  17:29
Автор:
Эндже Гарафиева

В новом учебном году, 1 сентября, в Казани откроется еще одна школа на 1224 места, анонсировали в городской мэрии. Она будет расположена на улице Родина – и носить одноименное с геолокацией название.

Ожидается, что школа будет иметь эколого-технологическое направление, а ее ученики изучать биологию, химию, промышленную экологию и экобиотехнологию.

Дизайн выполнен в решениях природы и экологии родного края. В столовой установят русскую печь, а на стенах нарисуют географические объекты Татарстана.

Новые школы в сентябре откроются также в микрорайоне М14 и в ЖК «Весна». 

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