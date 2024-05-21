В мэрии озвучили сроки окончания ремонта на мосту Миллениум в Казани

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Город
21 мая 2024  13:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Движение по мосту Миллениум, на котором сейчас проходит капитальный ремонт впервые за 20 лет, планируют возобновить в июле.

На данный момент ремонтные работы выполнены на 60%, и они идут с опережением графика. Ежедневно на объекте трудятся 42 рабочих и используются 10 единиц спецтехники, сообщили в мэрии.

Во время ремонта было снято старое асфальтовое покрытие и проведена полная очистка наружной гидроизоляции до металлоконструкции. Началась укладка нового защитного слоя с трехслойным покрытием для предотвращения коррозии металла.

Мост Миллениум имеет длину больше 800 метров. По завершении ремонта будет сохранено трехполосное движение и добавлен тротуар шириной 2,25 метра.

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