В Международном форуме «Kazan Digital Week – 2024» пройдет выставка

В Международном форуме «Kazan Digital Week – 2024», который пройдет в МВЦ «Казань Экспо», будет организована масштабная выставка высокотехнологических разработок. Это событие является важной вехой в сфере цифровых технологий и инноваций, собирая под одной крышей ведущие компании и экспертов из разных уголков страны и мира.

На выставочной площадке участники смогут ознакомиться с программным обеспечением, программно-аппаратными комплексами, а также с действующими образцами техники и оборудования. Это отличная возможность как для профессионалов, так и для любителей технологий узнать о последних трендах и новинках в области цифровизации.

Кроме того, выставка предоставит возможность проводить презентации и участвовать в переговорах в очном и онлайн форматах, что особенно актуально в условиях современного мира. Участники смогут не только продемонстрировать свои разработки, но и обсудить потенциальное сотрудничество с другими компаниями и специалистами.

Планируется, что в выставке примут участие более 200 компаний, представляющих 10 тематических направлений. Это позволит создать динамичную атмосферу обмена идеями и опытом, а также продемонстрировать широту и разнообразие высоких технологий, которые активно развиваются на сегодняшний день.

Ранее мы писали, что с 9 по 11 сентября 2024 года столица Республики Татарстан, город Казань, станет центром мирового цифрового диалога, принимая Международный форум «Kazan Digital Week – 2024». Это значимое событие соберет профессионалов, ученых и предпринимателей из разных уголков мира для обмена новейшими научно-техническими достижениями и идеями.