В Международном форуме торгово-промышленных палат приняли участие 13 стран

В Торгово-промышленной палате РТ 15 мая открылся международный форум торгово-промышленных палат. Он проводится в рамках XV международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum - 2024».

В этом году в форуме участвуют представители 47 торгово-промышленных палат из 40 регионов РФ. Среди участников 41 руководитель региональных ТПП. В трехдневной программе форума, завершающего свою работу сегодня, приняли участие 17 зарубежных ТПП и деловых ассоциаций из 13 стран, в том числе Азербайджана, Ирана, Афганистана, ОАЭ, Турции, Ливии, Таджикистана, Узбекистана. Всего на форум зарегистрировано более 300 участников.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин высоко оценил данный форум и отметил, что ТПП РТ лидирует в стране. Участников форума также поприветствовал председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.

- Торгово-промышленная палата РТ выступает мостом, связывающим деловое сообщество со всеми ветвями власти Татарстана, представляет его интересы на федеральном и региональном уровнях, активно участвует в разработке нормативно-правовой базы, - сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. - С 2021 года она проводит этот форум, что говорит о ее авторитете. Форум стал хорошей традицией и органично вписался в рабочую программу KazanForum.

Фарид Хайруллович отметил, что Татарстан сегодня - успешный, динамично развивающийся, опорный субъект России. Объем валового регионального продукта по итогам прошлого года составил более 4 трлн рублей. Добыто порядка 35,3 млн тонн нефти. Объем привлеченных инвестиций в 2023 году достиг 1,2 трлн рублей. Республика занимает второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, имеет серьезный экспортный потенциал.

Со своими докладами выступили и участники мероприятия.