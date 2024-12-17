В международном смотр-конкурсе победителями стали 3 проекта из Казани

Международная ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) подвела на своем сайте итоги конкурса «Город, где хочется жить». Казань на конкурсе победила с проектами в 3 номинациях.

Всего на конкурсе было представлено 30 городов стран СНГ. Помимо столицы Татарстана в конкурсе Россию представляли такие города как: Москва, Кострома, Магадан и другие.

Всего эксперты отметили казанские проекты в номинациях: «За системный последовательный подход к организации школьного питания» – программа «Здоровое питание детям»; «За создание креативного открытого пространства» – детский парк «Елмай»; «За разработку, в преддверии саммита БРИКС, тематических путеводителей по городу».

Напомним, что казанские проекты отмечаются на международном уровне уже не впервые. Ранее победителями различных конкурсов становились проекты по благоустройству озера Чайковое, фестиваль «Вкусная Казань», а также защита безнадзорных животные и многие другие.