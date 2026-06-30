В МГУ обсудят «Философию будущего»: роль молодёжи, ИИ и новые смыслы

На этой неделе в МГУ пройдёт Международная конференция «Философия будущего: идеи и смыслы». В центре обсуждения — как новое поколение становится двигателем перемен в управлении, образовании и технологиях.

Помощник Раиса РТ, председатель совета регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов отметил, что молодёжь быстрее всех осваивает тренды и сама их задаёт. Ключевой навык будущего — умение быстро учиться и переучиваться. По его мнению, объединяющей идеей для человечества может стать возвращение к освоению космоса, а также глубокое изучение самого человека — его мозга и внутреннего мира. При этом ИИ останется инструментом для развития этих сфер. Особую ценность, добавил он, приобретает сохранение ментального здоровья в эпоху цифровых коммуникаций.

Руководитель исследовательского агентства Антон Глухов подчеркнул, что современная молодёжь живёт в иной социальной среде — это поколение не «выживания», а «навигации». Для него важны гибкость, смысл работы, уважение и личное время. Цифровая среда для них — не инструмент, а полноценная жизнь, где формируется идентичность. Главное в общении с молодыми, по его словам, — язык смысла и честных правил, а не морализаторства.

Доцент КФУ Евгения Храмова добавила, что молодёжь активно осваивает цифровые технологии во всех сферах — от экономики до гуманитарных наук. Профессии будущего, по её мнению, будут связаны с совместимостью человека и машины, включая этические аспекты взаимодействия с ИИ и робототехникой.