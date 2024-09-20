В микрорайоне Танкодром в Казани появился новый мурал

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Город
20 сентября 2024  14:27
Автор:
Эндже Гарафиева

В Советском районе Казани появился новый арт-объект – мурал, посвященный строительной отрасли Татарстана. Яркое изображение на фасаде дома №16а по улице Рихарда Зорге привлекает внимание жителей микрорайона Танкодром. Об этом рассказали в администрации района.

Художник SlyDog 47 воплотил в своей работе идею связи поколений. Мурал рассказывает о том, как детские мечты, связанные с родным краем, превращаются в профессию и помогают строить будущее.

Появление арт-объекта именно в этом месте не случайно, рядом со зданием находится сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. Сейчас там завершается благоустройство второй очереди.

 Фото: © скриншот видео

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