В Минцифры РФ предложили предоставить бесплатные поездки в такси для ветеранов ВОВ

В Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложили ввести бесплатные поездки в такси для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года», — рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Разработка может вступить в силу со следующего года.

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