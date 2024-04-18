В Миндортрансе РТ заявили, что дороги должны ремонтироваться в течение месяца в порядке очереди

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан разъяснило порядок, при котором в Казани проходит ремонт дорог.

По словам специалистов, с момента поступления жалобы у организаций есть месяц, чтобы привести дороги в порядок. Однако все работы проходят в порядке живой очереди.

Точное расписание ремонта определить нельзя, поскольку каждая организация имеет свой участок дорог, объекты и объем работ.

Вместе с тем, у каждого татарстанца есть возможность обратиться в Миндортранс РТ с конкретными обращениями, просьбами или вопросами.