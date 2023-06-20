 В Минэкономике Татарстана перечислили резервы для улучшения инвестиционного климата
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В Минэкономике Татарстана перечислили резервы для улучшения инвестиционного климата

В ведомстве считают, что необходимо сокращать сроки подключение инфраструктурным объектам, а также повышать удовлетворенность качеством телекоммуникационных услуг.

Республика
20 июня 2023  14:05
Автор:
Дамира Хайрулина

Министерство экономики Татарстана видит резервы для улучшения инвестиционного климата в сокращении сроков подключения к инфраструктурным объектам, а также в повышении удовлетворенности качеством телекоммуникационных услуг для предпринимателей. Как сообщил сегодня министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, власти республики детально прорабатывают существующие административные проблемы и формируют предложения по их устранению.

«…Нам надо дальше сокращать сроки по таким процедурам, как подключение газопроводов, к сетям водоснабжения, водоотведения, получение земельных участков. Следует более предметно и активно работать над повышением уровня удовлетворенности качеством телекоммуникационных услуг для предпринимателей, доступностью трудовых ресурсов», – сказал он на брифинге по итогам участия делегации Татарстана в Петербургском международном экономическом форуме.

 В Минэкономики РТ видят возможности для улучшении инвестиционного климата

в упрощении процедур подключения к инфраструктурным сетям. 

Фото: © Владимир Васильев 

Шагиахметов напомнил, что Татарстан занимает второе место в рейтинге состояния инвестиционного климата (составляется агентство стратегических инициатив – АСИ) уже в пятый раз.

«Мы приросли на 16 пунктов. По 50 показателям республика находится в лидирующих группах, – отметил Шагиахметов. – В качестве положительной тенденции глава АСИ отметила, что в Татарстане сократились сроки получения разрешения на строительство, регистрации прав собственности, сроки подключения к электросетям. Кроме того, растет удовлетворенность качеством и доступностью финансовой поддержки МСП».

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