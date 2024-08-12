В Министерстве юстиции Татарстана назначен новый первый заместитель министра

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Республика
12 августа 2024  14:14
Автор:
Эндже Гарафиева

С 12 августа 2024 года должность первого заместителя министра юстиции Республики Татарстан занимает Илья Александрович Гомзик. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Алексей Песошин.

В зоне ответственности Ильи Гомзика на новой должности – вопросы правовой экспертизы, нормотворческой деятельности, регистрации нормативных актов, а также организация системы бесплатной юридической помощи населению республики.

Как пишут «Вести Татарстан», Илья Гомзик – выпускник юридического факультета Казанского государственного университета. Свою карьеру он начал в 2004 году в Министерстве юстиции Татарстана, где проработал на различных должностях 7 лет. С 2011 года работал в Государственно-правовом управлении Раиса Татарстана, с 2021 года занимал должность заместителя начальника управления.

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