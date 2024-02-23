В Минпросвещения предложили убрать обществознание из программы шестых и восьмых классов

Минпросвещения РФ предлагает исключить предмет обществознания из программы 6-8 классов, оставив только 1 урок в неделю в 9-м классе — всего 34 учебных часа.

Если закон будет принят, то он вступит в силу в учебном году 2025-2026 года. Сейчас на обществознание отводится 136 часов.

«В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9-м классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях», — говорится в документе.