В Минсоцзащите РТ напомнили, какие меры господдержки должны быть оказаны многодетным семьям

Вчера министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова проехала до Высокой Горы, чтобы лично посетить одну из многодетных семей Татарстана. Марсель и Дарья Хисматуллины воспитывают троих сыновей.

В рамках реализации инициированного президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Демография» эта семья в ноябре 2023 года получила единовременную выплату в связи с рождением третьего ребенка в размере 100 тысяч рублей.

«Такая молодая многодетная семья. Ребята познакомились буквально со школьных лет и поженились, когда Даше было двадцать лет», — заметила министр.

«И сегодня она уже в своем возрасте 26 лет — уже такая многодетная мама. И при этом совмещает материнство с трудовой деятельностью, работает в местной школе искусств преподавателем вокала», — добавила Зарипова.

Конечно же, семья пользуется мерами поддержки, которые положены многодетным семьям. А в Республике Татарстан это 30% компенсации жилищно-коммунальных услуг, это до шести лет – субсидия на лекарства. Кроме того, субсидия на проезд на транспорте», — перечислила она.

«А вот такая семья, как Марсель и Даша… Учитывая, что маме нет еще и 29 лет, они получили в рамках республиканской меры поддержки многодетных семей, которая была введена по поручению Раиса РТ Рустама Нургалиевича Минниханова, 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка», — обратила внимание чиновница.

«И, конечно же, помимо этих мер, семья пользуется и федеральными мерами социальной поддержки. А в целом в республике у нас каждый второй рубль из бюджета, который идет на поддержку, на социальную защиту, направляется в пользу семей с детьми», — сказала министр.

По ее словам, число многодетных семей в Татарстане за последние десять лет увеличилось в два раза. Сейчас в республике насчитывается 50,2 тысяч семей, где воспитывается трое или более детей.

«Безусловно, это нас радует, потому что страна — это семья. А семья — это любовь, это дети, это взаимопонимание и поддержка», — заключила Эльмира Зарипова.

Законом РТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных, установлены следующие меры социальной поддержки:

— субсидия в размере 30% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством региона и нормативов потребления услуг для населения;

— субсидия на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до шести лет, ее размер в 2024 году равняется 164 рублям;

— ежемесячная субсидия на проезд учащимся общеобразовательных организаций и студентам профессиональных образовательных организаций до окончания обучения, пока они моложе 18 лет, ее размер в 2024 году составляет 369 рублей.

Указом руководителя республики от 20 августа 2008 года при рождении в семье одновременно трех и более детей предусмотрены: — единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка;

— ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более одновременно рожденных детей в возрасте до полутора лет, в размере 1 тысячи рублей на каждого ребенка.

Постановлением Кабинета Министров РТ от 7 сентября 2019 года членам семьи, имеющей пять и более детей в возрасте до 18 лет, если один или оба родителя являются инвалидами и (или) хотя бы один из детей является ребенком-инвалидом, а уровень имущественной обеспеченности семьи ниже установленного приложением к закону РТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан», выплачивается ежемесячное пособие, равное разнице между величиной прожиточного минимума и среднедушевым доходом семьи.

Помимо прочего, в Татарстане постановлением Кабинета Министров РТ от 9 февраля 2018 года установлена единовременная выплата:

— женщинам в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка, если срок их постоянного проживания в сельской местности или поселках городского типа на территории республики на дату обращения составляет не менее трех лет, в размере 50 тыс. рублей;

— женщинам в возрасте до 29 лет при рождении третьего и каждого последующего ребенка, если срок их постоянного проживания в сельской местности, поселках городского типа на территории региона на дату обращения составляет не менее трех лет, в размере 100 тыс. рублей.

Единовременная выплата при рождении ребенка назначается, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Для ее назначения необходимо обратиться в отделение Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат) по месту жительства.

2024 год объявлен в России Годом семьи. Торжественная церемония открытия Года семьи прошла 23 января с участием президента РФ Владимира Путина. Раис РТ Рустам Минниханов поручил должностным лицам республики в Год семьи уделять особое внимание многодетным семьям и семьям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.