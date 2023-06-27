В Минспорта Татарстана анонсировали старт продаж билетов на матч за Суперкубок России по футболу

Глава министерства спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о начале продажи билетов на Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча состоится 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена».

«Буквально сегодня выйдут в продажу билеты, но уже видим какой ажиотаж – большая армия болельщиков как у одного, так и другого клуба. Много желающих пойти и просто любителей футбола. Ожидаем, не знаю ка насчет аншлага, но близко к аншлагу будет у нас на «Ак Барс Арене»», – сказал Леонов.

Леонов назвал решение провести Кубок России в Казани «компенсационной мерой».

«К сожалению, у нас отменился Суперкубок УЕФА, но, как компенсационная мера, в какой-то степени, мы примем не менее знаковый турнир для нашего футбола», – сказал он, отметив, что Суперкубок пройдет без применения карты болельщика Fan ID.

14 июля на Центральном стадионе состоится товарищеский матч женской футбольной лиги России, которая встретится со сборного Ирана.