 В Минспорта Татарстана анонсировали старт продаж билетов на матч за Суперкубок России по футболу
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В Минспорта Татарстана анонсировали старт продаж билетов на матч за Суперкубок России по футболу

Суперкубок пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля без применения карты болельщика Fan ID.

Республика
27 июня 2023  10:59
Автор:
Дамира Хайрулина

Глава министерства спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о начале продажи билетов на Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча состоится 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена».

«Буквально сегодня выйдут в продажу билеты, но уже видим какой ажиотаж – большая армия болельщиков как у одного, так и другого клуба. Много желающих пойти и просто любителей футбола. Ожидаем, не знаю ка насчет аншлага, но близко к аншлагу будет у нас на «Ак Барс Арене»», – сказал Леонов.

Леонов назвал решение провести Кубок России в Казани «компенсационной мерой».

«К сожалению, у нас отменился Суперкубок УЕФА, но, как компенсационная мера, в какой-то степени, мы примем не менее знаковый турнир для нашего футбола», – сказал он, отметив, что Суперкубок пройдет без применения карты болельщика Fan ID.

14 июля на Центральном стадионе состоится товарищеский матч женской футбольной лиги России, которая встретится со сборного Ирана.

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