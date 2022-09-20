 В Минстрое напомнили татарстанцам, что квитанции на отопление придут с новыми ценами
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В Минстрое напомнили татарстанцам, что квитанции на отопление придут с новыми ценами

При подключении тепла в сентябре платёжные документы жители республики получат в октябре.

Город
20 сентября 2022  10:41
Автор:
Дамира Хайрулина

В новом отопительном сезоне стоимость тепловой энергии установлена с ростом 6,7%, сообщил сегодня в ходе брифинга министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин.

«1 июля 2022 года тариф на тепловую энергию в республике Татарстан установлен с ростом 6,7% в рамках предельных индексов. Средняя стоимость тепловой энергии составила 2 212 рубля 34 копейки за гигаколорию», – собщил он.

 

Средняя стоимость тепловой энергии в РТ составила 2 212 рубля 34 копейки за гигаколорию

Айзатуллин отметил,  что увеличение расхода тепловой энергии напрямую зависит от температурного режима. Как правило, наиболее существенные платы за отопления происходят в самые холодные зимние месяцы. Жители, чьи дома не оборудованы приборами учета, оплачивают услуги по нормативному потреблению с учетом 8 месяцев отопительного периода.

«С началом отопительного периода в платежных документах появятся платежи за отопление, которые при наличии общедомового прибора учета производится по фактическому потреблению тепловой энергии. При подключении тепла в сентябре платёжные документы получат в октябре», – сказал он.

 

 

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