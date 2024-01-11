В минувшем году около 3 тысяч татарстанских семей получили жилье по соципотеке

Наибольшее количество домов было построено в Казани и Набережных Челнах. Жилье предоставили работникам бюджетной сферы, предприятий, финансирующих программу, детям-сиротам, молодым семьям, врачам-грантополучателям, многодетным семьям и вдове ветерана Великой Отечественной войны.

Условия программы остались неизменными: 7% годовых, первоначальный взнос от 10%, срок рассрочки до 28,5 лет. Программа также предусматривает безвозмездную субсидию в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка. Это одна из самых выгодных программ улучшения жилищных условий в России. Создание национального проекта «Жилье и городская среда» было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2019 году для обеспечения доступного и комфортного жилья гражданам.