В Минздраве РТ напомнили татарстанцам про единый колл-центр системы здравоохранения

Единый колл-центр здравоохранения республики начал работу в сентябре 2023 года и объединил различные горячии линии, которые функионировали в татарстанской системе здравоохранения ранее. Операторы подключены к информационной системе, в которой работают все медицинские организации республики.

Сюда можно обратиться по следующим вопросам:

- запись на прием к врачу;

- запись на вакцинанцию;

- запись на диспансеризацию;

- вызов врача на дом.

Также граждане могут получить справочную информацию по вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи и лекарственному обеспечению; обратиться с предложениями и жалобами.

С начала работы в колл-центр поступило более 16000 звонков.

Телефон колл-центра – 8 (843) 558-03-03 – работает в режиме 7/24

Напомним, что в настоящее время в Татарстане наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.