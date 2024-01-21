В Минздраве РТ напомнили татарстанцам про единый колл-центр системы здравоохранения

Среди прочего он удобен тем, что по этому телефону можно вызвать врача поликлиники на дом при появлении симптомов вирусной инфекции, которая сейчас быстро распространяется среди жителей.

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Республика
21 января 2024  12:31
Автор:
Дмитрий Смирнов

Единый колл-центр здравоохранения республики начал работу в сентябре 2023 года и объединил различные горячии линии, которые функионировали в татарстанской системе здравоохранения ранее. Операторы подключены к информационной системе, в которой работают все медицинские организации республики. 

Сюда можно обратиться  по следующим вопросам: 
-    запись на прием к врачу;
-    запись на вакцинанцию;
-    запись на диспансеризацию;
-    вызов врача на дом. 

Также граждане могут получить справочную информацию по вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи и лекарственному обеспечению; обратиться с предложениями и жалобами. 

С начала работы в колл-центр поступило более 16000 звонков. 

Телефон колл-центра – 8 (843) 558-03-03 – работает в режиме 7/24 

Напомним, что в настоящее время в Татарстане наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.  

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