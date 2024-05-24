В многоэтажке под Казанью рухнул лифт

news_top_970_100
Город
24 мая 2024  16:58
Автор:
Эндже Гарафиева

В одном из домов ЖК «Счастливый» в селе Усады Лаишевского района РТ произошел инцидент – рухнул лифт. Видео происшествия появилось в местных телеграм-каналах, передаёт «Татар-информ».

Жители дома сообщили, что лифт часто выходит из строя и застревает, хотя зданию всего четыре года.

Директор «Первой лифтовой ассоциации» России Юрий Клюшнев прокомментировал ситуацию, указав, что недостаточный контроль за лифтовым оборудованием может быть следствием недосмотра или злого умысла. Он отметил, что обычно речь идет о коррумпированности владельца лифта или руководителя лифтовой организации. В прошлом году произошло около десяти громких ЧП с лифтами.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Крупная пробка на мосту Миллениум в Казани образовалась из-за ДТП
В многоэтажке под Казанью рухнул лифт
Подземный переход у Парка Горького готов на 72%
38% россиян считают, что их персональные данные должны быть защищены всеми доступными способами
Тысяча роз украсит обновлённый Парк Горького после реконструкции
Казанские инспекторы вечером будут ловить «шумных мотоциклистов»
В Казани завершается благоустройство сквера имени Котельникова к саммиту БРИКС
Задолженность населения Татарстана за ЖКУ достигла почти 10 миллиардов рублей