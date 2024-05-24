В многоэтажке под Казанью рухнул лифт

В одном из домов ЖК «Счастливый» в селе Усады Лаишевского района РТ произошел инцидент – рухнул лифт. Видео происшествия появилось в местных телеграм-каналах, передаёт «Татар-информ».

Жители дома сообщили, что лифт часто выходит из строя и застревает, хотя зданию всего четыре года.

Директор «Первой лифтовой ассоциации» России Юрий Клюшнев прокомментировал ситуацию, указав, что недостаточный контроль за лифтовым оборудованием может быть следствием недосмотра или злого умысла. Он отметил, что обычно речь идет о коррумпированности владельца лифта или руководителя лифтовой организации. В прошлом году произошло около десяти громких ЧП с лифтами.