В молодежном парламенте РТ предложили создавать ЖК для молодых семей

Обсуждение этого вопроса прошло в ходе круглого стола, организованного Минмолодежи РТ в преддверии Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Идеальным, но, к сожалению, пока утопичным решением, стало бы строительство специальных государственных жилых комплексов для семей, имеющих детей. Формат: “Муравейник” с большим количеством однокомнатных квартир государственного социального жилья. В нем имеют право жить молодые семьи, зарегистрировавшие брак и имеющие минимум одного ребенка, на протяжении трех лет, пока копят на собственное жилье. Квартиры должны быть сразу со всем необходимым, и цена за аренду такого жилья не должна превышать 10 — 15 тыс. рублей. За три года этой семье необходимо решить свой жилищный вопрос, уступив место в квартире следующим молодоженам. Уверена, это стало бы прекрасным подспорьем», – прокомментировала Нина Шимина.

Она также предложила упростить процедуру подачи документов для регистрации брака и смены фамилии для жены, а также ввести курсы финансовой грамотности для школьников. Эксперт Елена Тихонова предложила размещать больше информации о популяризации семьи в общественных местах и через соцсети.