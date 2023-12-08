В московском Полпредстве РТ прошла встреча с 17 героями

В мероприятии приняли участие начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Александр Лапин, летчик-космонавт Сергей Крикалев, вице-адмирал ВМФ РФ Сергей Кузьмин, заслуженный летчик-испытатель Марат Алыков, Ильяс Дауди, полковник Рафик Ихсанов, генерал-майор Вадим Макаров, летчик-испытатель Венер Мухаметгареев, генерал-майор Сергей Тулин, полковник Игорь Уразаев.

Участниками встречи также стали семь новых обладателей высокого звания, получив его за мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Военнослужащие являются слушателями Общевойсковой академии имени Фрунзе Вооруженных Сил России. Герой России из Тюменской области Рустам Сайфуллин также присутствовал на встрече. Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин выразил признательность каждому из присутствующих и рассказал о каждом из молодых героев.

Герои почтили минутой молчания память членов Клуба офицеров, которых не стало в этом году: Героя Российской Федерации Леонида Попова и Героя Советского Союза генерал-майора Александра Солуянова. Герой России Александр Лапин наградил полпреда Равиля Ахметшина нагрудным знаком группировки «Центр «Отважный» за помощь российским бойцам. Он также вручил благодарность от главнокомандующего Сухопутными войсками главе Тетюшского района Рамису Сафиуллову и меценату Рафаэлю Фаизову.

На мероприятии также присутствовали представители Минобороны, двукратная олимпийская чемпионка, полковник ВС РФ Светлана Ишмуратова, начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Владимир Крюков и многие другие.