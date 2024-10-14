В Московском районе Казани дома остались без воды из-за аварии

В Московском районе Казани произошла авария на сетях водоснабжения, оставив жителей нескольких домов без воды.

Как сообщает пресс-служба МУП «Водоканал», порыв произошел на улице Серова. В зону отключения попали дома по адресам: Блюхера, 2, 4, 6; Восход, 2а, 3, 3а, 5, 7; Серова, 35, 41; Шамиля Усманова, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25; Энергетиков, 9, 14, 18.

На данный момент аварийные бригады «Водоканала» работают над устранением последствий аварии. О сроках возобновления водоснабжения будет сообщено дополнительно.

По вопросам, связанным с отключением воды, жители могут обратиться в аварийную службу МУП «Водоканал» по телефону +7(843)231-62-60.