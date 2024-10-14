В Московском районе Казани дома остались без воды из-за аварии

news_top_970_100
Город
14 октября 2024  13:17

В Московском районе Казани произошла авария на сетях водоснабжения, оставив жителей нескольких домов без воды.

Как сообщает пресс-служба МУП «Водоканал», порыв произошел на улице Серова. В зону отключения попали дома по адресам: Блюхера, 2, 4, 6; Восход, 2а, 3, 3а, 5, 7; Серова, 35, 41; Шамиля Усманова, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25; Энергетиков, 9, 14, 18.

На данный момент аварийные бригады «Водоканала» работают над устранением последствий аварии. О сроках возобновления водоснабжения будет сообщено дополнительно.

По вопросам, связанным с отключением воды, жители могут обратиться в аварийную службу МУП «Водоканал» по телефону +7(843)231-62-60.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстанские школьники продолжают «примерять» профессии в рамках проекта «Билет в будущее»
Саммит БРИКС станет одним из главных событий мировой политики — Песков
Сотрудник УФСИН предотвратил стрельбу у стен татарстанской колонии
В Казани опровергли слухи о пожаре на полигоне «Химический»
В Казани опровергли слухи о пожаре на полигоне «Химический»
Россиянин отправлен в колонию за то, что напал на работника ж/д вокзала в Казани
Министерство труда России: В 2025 году материнский капитал будет увеличен
В Казани повысят зарплату дворникам, чтобы избежать дефицита во время снегопадов
Эльмира Булатова выступает против полного запрета на выступления животных в цирке