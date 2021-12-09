 В Московском районе Казани снова открылась отапливаемая остановка
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В Московском районе Казани снова открылась отапливаемая остановка

В конце ноября этого года остановочный пункт был закрыт из-за действий вандалов.

Город
9 декабря 2021  18:30
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани на остановке «Разъезд Восстания» в Московском районе снова открылась отапливаемая остановка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Остановка оснащена системами кондиционирования и видеонаблюдения, кнопкой вызова экстренных служб, Wi-Fi, устройством для зарядки телефона, вендинговым аппаратом и видеотабло.

 

Фото: © пресс-служба мэрии Казани

Напомним, что в конце ноября этого года остановочный пункт был закрыт из-за действий вандалов. Сейчас в павильоне восстановлена вся электрика, заменены светильники и розетки.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Московском районе Казани появилась дворовая станция зарядки для электромобилей. 
 

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