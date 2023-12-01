В Москве покажут, как в Татарстане заботятся о пожилых людях

2 декабря, в день, когда Татарстан будет презентовать на выставке-форуме «Россия» свои достижения, в программу также будет включена площадка «Семья. Работа. Долголетие». Она полностью посвящена трансформации образа пожилого человека. Ее создали сотрудники Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.

Пресс-служба этого ведомства раскрыла, какие мероприятия ожидают посетителей выставки в этот день.

О том, как в Татарстане реализуется политика активного долголетия, гостям события расскажет министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Узнать об этом можно будет и наглядно — на площадке развернутся мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и национальных головных уборов от «активных долгожителей».

Кроме того, победители республиканского фестиваля-конкурса самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш — Сияние» выступят с творческими номерами. На сцену выйдет музыкант-виртуоз Кирам Сатиев и другие артисты.

Расскажут зрителям и о том, как пожилых привлекают к посещению музейных пространств. Проект презентует гендиректор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко. В прошлом году она удостоилась премии президента России Владимира Путина за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России.

Также на выставке будет возможность принять участие в виртуальной экскурсии «В гостях у Горького и Шаляпина», приуроченной к 150-летию со дня рождения Ф. Шаляпина и 155-летию со дня рождения М. Горького, которую проведет старший научный сотрудник Музея А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина Флюра Мирзина.

Кроме того, о политике активного долголетия в Татарстане подробнее расскажет председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков.

Все мероприятия пройдут с 10.00 до 17.00. Ожидается, что в этот день площадку посетят Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

