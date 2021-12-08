В музыкальную школу Казани закупят инструменты за 6,6 млн рублей

Для детской музыкальной школы №1 имени Петра Чайковского в Казани купят два баяна и семь аккордеонов общей стоимостью 6,6 млн рублей. Соответствующий документ опубликовали на сайте госзакупок.

По требованиям технического задания заказчика, инструменты должны быть изготовлены вручную из древесины класса ААА, с клавишами под перламутр. Также заказчик указал, чтобы в комплекте шли ремень и чехол.

Более того, к двум аккордеонам увеличенного размера по 930 тыс. рублей каждый такие же строгие требования.