 В музыкальную школу Казани закупят инструменты за 6,6 млн рублей
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В музыкальную школу Казани закупят инструменты за 6,6 млн рублей

К изготовлению музыкальных инструментов предъявлены специальные требования.

Город
8 декабря 2021  10:28
Автор:
Ольга Ильина

Для детской музыкальной школы №1 имени Петра Чайковского в Казани купят два баяна и семь аккордеонов общей стоимостью 6,6 млн рублей. Соответствующий документ опубликовали на сайте госзакупок.

По требованиям технического задания заказчика, инструменты должны быть изготовлены вручную из древесины класса ААА, с клавишами под перламутр. Также заказчик указал, чтобы в комплекте шли ремень и чехол.

Более того, к двум аккордеонам увеличенного размера по 930 тыс. рублей каждый такие же строгие требования.

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В музыкальную школу Казани закупят инструменты за 6,6 млн рублей