 В Набережных Челнах 19-летний парень лишился 105 тыс. рублей, пытаясь заказать проститутку
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В Набережных Челнах 19-летний парень лишился 105 тыс. рублей, пытаясь заказать проститутку

В настоящее время заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Республика
18 декабря 2022  12:50
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах 19-летний парень лишился 105 тыс. рублей, пытаясь заказать проститутку. Об этом сообщают «Челнинские известия». 

В отдел полиции обратился молодой рабочий и рассказал, что в свой выходной захотел вызвать домой девушку для интима. Он нашел необходимый номер телефон, созвонился и перевел деньги за услуги на указанные счета. Молодой человек заплатил 105 тыс. рублей за страховку, срочность и другие условия. Однако к нему никто не приехал, а телефон стал недоступен. 

В настоящее время заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Было установлено, что горожанин общался с абонентом из Саратовской области.

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