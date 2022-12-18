В Набережных Челнах 19-летний парень лишился 105 тыс. рублей, пытаясь заказать проститутку. Об этом сообщают «Челнинские известия».

В отдел полиции обратился молодой рабочий и рассказал, что в свой выходной захотел вызвать домой девушку для интима. Он нашел необходимый номер телефон, созвонился и перевел деньги за услуги на указанные счета. Молодой человек заплатил 105 тыс. рублей за страховку, срочность и другие условия. Однако к нему никто не приехал, а телефон стал недоступен.

В настоящее время заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Было установлено, что горожанин общался с абонентом из Саратовской области.