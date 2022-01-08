В Набережных Челнах дважды за сутки обокрали магазин спортивной одежды, расположенный в ТЦ на проспекте Мира. Об этом сообщают «Челны ТВ».

В первом случае безработная 39-летняя челнинка вынесла из магазина одежду стоимостью 6 тыс. 700 рублей. Украденные вещи она успела продать, а деньги — потратить. Во втором случае 44-летний житель поселка ЗЯБ вынес из магазина куртку, которая стоила более 14 тыс. рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что житель столицы Татарстана украл из ларька 38 пачек сигарет, энергетики и воду. Общий ущерб оценивается в 6,5 тыс. рублей.