 В Набережных Челнах дважды за сутки обокрали магазин спортивной одежды
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В Набережных Челнах дважды за сутки обокрали магазин спортивной одежды

Общий ущерб составил более 20 тыс. рублей. 

Истории
8 января 2022  16:50
Автор:
Эдуард Салихов

В Набережных Челнах дважды за сутки обокрали магазин спортивной одежды, расположенный в ТЦ на проспекте Мира. Об этом сообщают «Челны ТВ». 

В первом случае безработная 39-летняя челнинка вынесла из магазина одежду стоимостью 6 тыс. 700 рублей. Украденные вещи она успела продать, а деньги — потратить. Во втором случае 44-летний житель поселка ЗЯБ вынес из магазина куртку, которая стоила более 14 тыс. рублей. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что житель столицы Татарстана украл из ларька 38 пачек сигарет, энергетики и воду. Общий ущерб оценивается в 6,5 тыс. рублей.

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