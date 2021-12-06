 В Набережных Челнах из окна школы выпала ученица шестого класса
news_header_top_970_100

В Набережных Челнах из окна школы выпала ученица шестого класса

Подросток доставлен в БСМП.

Истории
6 декабря 2021  13:42
Автор:
Эдуард Салихов

В Набережных Челнах из окна школы № 39 выпала 12-летняя девочка. Она доставлена в БСМП. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. 

Прокуратура Челнов организовала проверку. Ведомство даст правовую оценку работе администрации школы на предмет обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся.

Обстоятельства инцидента уточняются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Подробнее о том, как защитить своих детей от падения из окна, а также какие меры профилактики есть – читайте в нашем материале.

Новости
У двух человек, приехавших в Россию из ЮАР, нашли штамм омикрон
В Казани студенты и школьники получат именные стипендии мэра размером от 20 до 100 тыс. рублей
В Набережных Челнах из окна школы выпала ученица шестого класса
Улицу Меховщиков в Казани перекрыли на год из-за обнаруженных построек 1940-х годов
В Казани трамвай насмерть сбил 15-летнюю девушку
Бугульминский архитектор украсит город к Новому году в стиле Minecraft
В Татарстане открылся VI туристический форум «Ориентиры будущего»
В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 227 человек