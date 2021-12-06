В Набережных Челнах из окна школы выпала ученица шестого класса

В Набережных Челнах из окна школы № 39 выпала 12-летняя девочка. Она доставлена в БСМП. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура Челнов организовала проверку. Ведомство даст правовую оценку работе администрации школы на предмет обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся.

Обстоятельства инцидента уточняются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Подробнее о том, как защитить своих детей от падения из окна, а также какие меры профилактики есть – читайте в нашем материале.