 В Набережных Челнах из пожара спасли трех человек, один из них ребенок
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В Набережных Челнах из пожара спасли трех человек, один из них ребенок

В квартире горели вещи и мебель.

Город
1 января 2022  14:06

В Набережных Челнах из пожара спасли трех человек, в том числе одного ребенка. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. 

Инцидент произошел на шестом этаже многоквартирного дома, в помещении горели вещи и мебель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарным удалось оперативно отреагировать на инцидент и спасти трех человек, среди которых был один ребенок. 

По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что на пожаре в Челнах погиб мужчина. 

 

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В Набережных Челнах из пожара спасли трех человек, один из них ребенок