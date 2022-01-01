В Набережных Челнах из пожара спасли трех человек, один из них ребенок

В Набережных Челнах из пожара спасли трех человек, в том числе одного ребенка. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел на шестом этаже многоквартирного дома, в помещении горели вещи и мебель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарным удалось оперативно отреагировать на инцидент и спасти трех человек, среди которых был один ребенок.

По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что на пожаре в Челнах погиб мужчина.