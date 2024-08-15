В Набережных Челнах магазин «Пятёрочка» сгорел дотла

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Республика
15 августа 2024  11:33
Автор:
Эндже Гарафиева

Ночью в Набережных Челнах произошел пожар в магазине «Пятёрочка», расположенном в 19-м комплексе. Огонь полностью уничтожил здание магазина, а также повредил припаркованный рядом автомобиль, пишет «Татар-информ».

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около 3:20 ночи. Как сообщили в пресс-службе ведомства, площадь возгорания составила 47 квадратных метров.

Помимо магазина, огонь повредил припаркованный рядом Mercedes. У автомобиля сгорел бампер и левая сторона.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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