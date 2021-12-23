 В Набережных Челнах на четыре месяца ограничат движение на мосту по улице Гостева
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В Набережных Челнах на четыре месяца ограничат движение на мосту по улице Гостева

Мост планируется реконструировать и открыть к 30 апреля 2022 году.

Республика
23 декабря 2021  11:21
Автор:
Николай Лукоянов

В Набережных Челнах на четрые месяца ограничат движение на мосту по улице Гостева в связи с работами по реконструкции, сообщают «Челнинские известия».

Движение для автомобилей здесь будет ограничено с 3 января до 30 апреля 2022 года. Водители должны будут зарнее продумать свой маршрут.

Итогом ремонта дороги будет создание двух пролетных строений, которые обеспечат направление в одну сторону и в другую.

Работы оцениваются в более 1 млрд рублей. Полностью завершить реконструкцию планируется к осени 2022 года.

 

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