 В Набережных Челнах на остановке загорелся трамвай
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В Набережных Челнах на остановке загорелся трамвай

В салоне находились только водитель и кондуктор, пострадавших нет.

Республика
8 января 2022  10:40
Автор:
Эдуард Салихов

В Набережных Челнах на остановке Студенческая на проспекте имени Мусы Джалиля загорелся трамвай. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. 

Пожарные успешно ликвидировали возгорание на площади 45 квадратных метров. В салоне находились только водитель и кондуктор, пострадавших нет.

По этому факту городская прокуратура организовала проверку. 

«Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента <...>», - отметил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

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