В Набережных Челнах на остановке загорелся трамвай

В Набережных Челнах на остановке Студенческая на проспекте имени Мусы Джалиля загорелся трамвай. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожарные успешно ликвидировали возгорание на площади 45 квадратных метров. В салоне находились только водитель и кондуктор, пострадавших нет.

По этому факту городская прокуратура организовала проверку.

«Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента <...>», - отметил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.