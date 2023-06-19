 В Набережных Челнах на проспекте Джалиля насмерть сбили женщину
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В Набережных Челнах на проспекте Джалиля насмерть сбили женщину

Женщина умерла в больнице.

Республика
19 июня 2023  12:35
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах на проспекте Джалиля насмерть сбили женщину. Об этом сообщают «Челнинские известия». 

ДТП произошло вчера в 23.05. По предварительным данным, молодой человек 2004 года рождения за рулем «ВАЗ 2114» ехал с улицы Батенчука в сторону Набережночелнинского проспекта. Там он наехал на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. 

Личность пострадавшей не установлена. Женщина сначала впала в травматическую кому, ее доставили в БСМП, где в 5.20 она умерла.

В Госавтоинспекции рассказали, что у водителя за год было 13 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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