В Набережных Челнах назначили нового начальника 15-го пожарно-спасательного отряда

В Набережных Челнах начальником 15-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Татарстану стал Алмаз Мифтахутдинов. Об этом стало известно на аппаратном совещании.

Нового руководителя представил мэр Челнов Наиль Магдеев. Он отозвался о нем, как о человека, прошедшем все ступени профессиональной деятельности.

Мифтахутдинов работал при разборе завалов после крушения самолета в Мензелинске, а также в доме № 48/20, где взорвался бытовой газ.