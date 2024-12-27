В Набережных Челнах обновлена маршрутная сеть общественного транспорта

В Набережных Челнах состоялось обновление маршрутной сети общественного транспорта, которое вступит в силу с 1 января 2025 года. Исполнительный комитет города представил изменения, разработанные на основе текущих маршрутов, с целью улучшения качества транспортного обслуживания для пассажиров, как уточнили в пресс-службе.

Для удобства горожан нумерация маршрутов осталась прежней, за исключением маршрута №22, который теперь будет обозначаться как №7.

С начала 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте Набережных Челнов повысится до 40 рублей за одну поездку. Также вводится новая цена — 30 рублей при покупке проездного на 100 и более поездок, как сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по транспорту.