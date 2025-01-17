В Набережных Челнах объявили стоимость проездных билетов на 2025 год

В Набережных Челнах утверждена новая цена и категории проездных билетов для общественного транспорта. Об этом сообщил глава исполкома города Фарид Салахов, освещая детали вводимых новшеств.

По инициативе мэра Наиля Магдеева и с учетом мнения жителей, разработаны три типа проездных:

Безлимитный проездной на автобус и трамвай - стоимость 2400 рублей. Данный билет предоставляет возможность неограниченного числа поездок на обоих видах транспорта на протяжении 30 дней с момента его активации.

Безлимитный проездной на трамвай - цена составляет 1600 рублей. Этот вариант билета также действует в течение 30 дней и разрешает неограниченное количество поездок, но только на трамваях.

Лимитированный проездной на автобус и трамвай - стоимость 1800 рублей на 50 поездок. Стоимость одной поездки составляет 36 рублей, а срок действия такого проездного охватывает весь месяц.

Также стоит отметить, что в 2025 году из бюджета Набережных Челнов выделено 105 миллионов рублей на субсидирование пассажирских перевозок. Все необходимые постановления можно найти на официальном портале правовой информации города.