В Набережных Челнах отобрали будущих стрелков, пулеметчиков и водителей для службы по контракту

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Республика
3 апреля 2024  13:51
Автор:
Эндже Гарафиева

У торгового центра в Набережных Челнах развернулся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Специалисты рассказывали о преимуществах и тонкостях военной службы, а после консультации 40 татарстанцев написали заявление и заполнили анкеты.

Изъявивших желание пройти службу затем просят навестить военкомат и пройти медосмотр. По итогам этой процедуры будет определена категория годности.

Сегодня востребованными специальностями среди контрактников являются стрелок, пулеметчик, гранатометчик и водитель. Также есть возможность обучиться на беспилотные летательные аппараты.

Среди женщин чаще всего выбираются профессии связистов и медработников. 

В следующий раз мобильный пункт посетит Нижнекамск, затем другие города и районы Татарстана.

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