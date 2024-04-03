В Набережных Челнах отобрали будущих стрелков, пулеметчиков и водителей для службы по контракту

У торгового центра в Набережных Челнах развернулся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Специалисты рассказывали о преимуществах и тонкостях военной службы, а после консультации 40 татарстанцев написали заявление и заполнили анкеты.

Изъявивших желание пройти службу затем просят навестить военкомат и пройти медосмотр. По итогам этой процедуры будет определена категория годности.

Сегодня востребованными специальностями среди контрактников являются стрелок, пулеметчик, гранатометчик и водитель. Также есть возможность обучиться на беспилотные летательные аппараты.

Среди женщин чаще всего выбираются профессии связистов и медработников.

В следующий раз мобильный пункт посетит Нижнекамск, затем другие города и районы Татарстана.