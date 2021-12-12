В Набережных Челнах подростки потушили Вечный огонь

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку после того, как дети потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе «Родина-мать», сообщили в надзорном ведомстве.

Проверят в прокуратуре исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

«В отношении виновных должностных лиц будет поставлен вопрос об ответственности», – сообищил в прокуратуре.

Накануне вечером два подростка закидали снегом огонь. Они попали на камеры видеонаблюдения. На видео видно, что дети целенаправленно носят снег к огню и закидывают его. После того, как огонь был потушен, они убежали.

Полицейские нашли детей и доставили их в отдел полиции для профилактической беседы. На их родителей были составлены протоколы по статье «Неисполнение родительских обязанностей» ,сообщает «Татар-информ».