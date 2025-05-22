В Набережных Челнах полиция закрыла подпольное казино в обычной квартире

В Набережных Челнах правоохранительные органы пресекли деятельность незаконного игорного заведения, организованного в жилой квартире. Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, 48-летний местный житель оборудовал свое жилье компьютерами и специальной техникой для проведения азартных игр.

Во время рейда сотрудники отдела экономической безопасности изъяли вещественные доказательства: четыре ноутбука, Wi-Fi оборудование и денежные средства. По данным следствия, подозреваемый использовал интернет-технологии для организации азартных игр вне разрешенной игорной зоны.

Следственное управление СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

«Этот случай демонстрирует новые методы организации нелегального игорного бизнеса, когда вместо традиционных игровых автоматов используются компьютерные технологии», – отметили в правоохранительных органах.

Операция стала частью системной работы полиции по пресечению незаконной игорной деятельности в регионе.