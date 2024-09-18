В Набережных Челнах построят завод по производству модульных очистных сооружений

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Республика
18 сентября 2024  13:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан заключило инвестиционное соглашение с предприятием «ПЛАСТКАМ» о реализации масштабного проекта в Челнах в 2025 году.

Проект предусматривает создание производства модульных очистных сооружений, таких как нефтеуловители, пескоуловители и жироуловители. 

На территории земельного участка, отведенного под строительство, планируется возвести производственный корпус, склады готовой продукции, площадку для загрузки готовой продукции, площадку для хранения сырья, офисное здание и парковку. На все эти цели направят 62 млн рублей.

Проект обеспечит 16 новых рабочих мест. 

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