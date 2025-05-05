В Набережных Челнах представили новых руководителей исполкома

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Республика
5 мая 2025  17:31

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил удостоверения двум новым руководителям структурных подразделений городского исполкома.

Ленар Гайнуллин, 56-летний юрист по образованию, назначен заместителем начальника управления и руководителем отдела транспорта и связи. Его карьера включает работу в правоохранительных органах и банковской сфере, а последние годы он возглавлял отдел безопасности транспортной компании «ПАД».

Владислав Паймулин, 26-летний выпускник журфака Набережночелнинского института КФУ, стал заместителем начальника управления по работе со СМИ. До назначения он работал корреспондентом в местных СМИ.

Наиль Магдеев пожелал новым руководителям успехов и пообещал поддержку в период адаптации к ответственным должностям.

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