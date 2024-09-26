В Набережных Челнах пройдет Всероссийский конкурс среди студотрядов

С 26 по 28 сентября в Набережных Челнах соберутся 100 участников из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Алтайского и Пермского краев, а также из Пензенской, Челябинской, Архангельской, Саратовской и Самарской областей, ДНР и ЛНР для участия в конкурсе «Труд крут». Об этом сообщила пресс-служба студенческих отрядов Татарстана.

Производственные отряды становятся ключевым направлением студенческого движения. В 2023 году более 5000 студентов нашли работу на предприятиях, в том числе 1500 на объектах ОПК в 11 регионах России. В Татарстане и Архангельской области организовали три всероссийских и один межрегиональный трудовой проект, привлеченный более 1500 человек.

«Набор студотрядов на промышленные объекты, включая ОПК, способствует развитию кадрового потенциала и помогает внедрять инновации. С 2020 года студотряды Татарстана активно участвуют в кадровом обеспечении промышленности, ежегодно трудоустраивая около четырех тысяч человек», — отметил Василий Ислаев, директор Республиканского центра студенческих отрядов.

Конкурс, состоящий из 10 номинаций, станет вторым в истории. В прошлом году его впервые провели в Казани. На этот раз студенты будут соревноваться в компетенциях электромонтажников, операторов ЭВМ, сварщиков, токарей, фрезеровщиков и других специалистов. На протяжении трех дней участники будут показывать свои теоретические знания и практические навыки в Набережночелнинском политехническом колледже.

Имена призеров объявят в субботу, а победителей — на закрытии Всероссийского слета студенческих отрядов в Москве в ноябре.