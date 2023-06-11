 В Набережных Челнах спасли рыбака, упавшего с лодки в воду
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В Набережных Челнах спасли рыбака, упавшего с лодки в воду

Мужчина рассказал, что потерял равновесие.

Республика
11 июня 2023  15:00
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах спасли рыбака, упавшего с лодки в воду. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.

По словам заявителя, сегодня днем на реке Каме по проспекту Беляеву в сторону городского пляжа за волнорезами он наблюдал, как мужчина в спасательном жилете плыл на резиновой лодке. В один момент мужчина упал в водоем, лодку сдуло ветром к берегу. Мужчина держался на поверхности воды 

На место происшествия выехали пожарные и подняли мужчину на борт и транспортировали его на берег. Рыбак рассказал, что потерял равновесие, когда решил встать в лодке в полный рост. 

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