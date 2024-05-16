В Набережных Челнах стартовал сезон арбузов

Продажи арбузов в середине мая начались в городе Набережные Челны. Несмотря на ранние сроки начала сезона, челнинцы стараются подобрать сладкий вкусный плод. В этом им помогают продавцы. Сами арбузы привозятся в автоград из Ирана, говорят владельцы торговых точек.

Они заявили, что перед попаданием на прилавки ягоды проходят обязательную проверку на содержание нитратов. Лаборанты разрезают образец вдоль и берут на анализ мякоть бахчевой культуры.

По словам специалистов, минимальный вес «полосатиков» должен быть не меньше 8 кг. Только после того, как ягода набрала нужные килограммы, она набирает спелость. Арбузы меньшим весом не успели созреть, а значит, несладкие.