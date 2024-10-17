В Набережных Челнах уже в октябре украсили елку к Новому году

news_top_970_100
Республика
17 октября 2024  09:22

В Набережных Челнах уже готовятся к Новому году, несмотря на то, что сам праздник еще далеко – осталось 75 дней. 

В Парке Победы уже установлена елка. На ее оформление было затрачено свыше 600 метров гирлянд, еще 1 тысяча – украсит пешеходные дорожки. Здесь же появятся светящиеся кубы в виде подарков, цифры 2025 и световые ангелы.

Кроме этого парка, еще в двух общественных пространствах приступили к работам по праздничному оформлению – в парке культуры и отдыха в поселке ГЭС и на Шишкинском бульваре.

news_right_column_240_400
Новости
Дома и стены помогают: правила ухода за лежачим больным
Дома и стены помогают: правила ухода за лежачим больным
На блошином рынке блох нет
На блошином рынке блох нет
В Казани по-осеннему украсили автобусные остановки
Ветеран СВО Николай Савишников: Своих детей мы воспитываем патриотами
Ветеран СВО Николай Савишников: Своих детей мы воспитываем патриотами
Казанская компания получила сертификаты на БПЛА для сельского хозяйства
Нина Морозова: Эпоха Державина созвучна с нашим временем
Нина Морозова: Эпоха Державина созвучна с нашим временем
Венера Якупова: Журналистика - это реальная возможность изменить мир к лучшему
Венера Якупова: Журналистика - это реальная возможность изменить мир к лучшему
В Казани прошел закрытый показ первого художественного фильма об абортах