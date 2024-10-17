В Набережных Челнах уже в октябре украсили елку к Новому году

В Набережных Челнах уже готовятся к Новому году, несмотря на то, что сам праздник еще далеко – осталось 75 дней.

В Парке Победы уже установлена елка. На ее оформление было затрачено свыше 600 метров гирлянд, еще 1 тысяча – украсит пешеходные дорожки. Здесь же появятся светящиеся кубы в виде подарков, цифры 2025 и световые ангелы.

Кроме этого парка, еще в двух общественных пространствах приступили к работам по праздничному оформлению – в парке культуры и отдыха в поселке ГЭС и на Шишкинском бульваре.