В Набережных Челнах ушла из жизни известный блогер и стилист

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Республика
18 декабря 2024  14:21

На 41-м году жизни в Набережных Челнах скончалась известная блогер и стилист Земфира Сулатанова, сообщают «Челнинские известия».

Известно, что в последнее время Султанова боролась с болезнью, однако отмечается, что ей удавалось сохранять позитивный настрой до самого конца. Кроме того, она делилась со своими многочисленными подписчиками подробностями своей борьбы с заболеванием.

Земфира прославилась своими смелыми образами, которые полностью преображали ее клиенток. Помимо основной работы она помогала одиноким людям найти своего спутника жизни.

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