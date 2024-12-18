В Набережных Челнах ушла из жизни известный блогер и стилист

На 41-м году жизни в Набережных Челнах скончалась известная блогер и стилист Земфира Сулатанова, сообщают «Челнинские известия».

Известно, что в последнее время Султанова боролась с болезнью, однако отмечается, что ей удавалось сохранять позитивный настрой до самого конца. Кроме того, она делилась со своими многочисленными подписчиками подробностями своей борьбы с заболеванием.

Земфира прославилась своими смелыми образами, которые полностью преображали ее клиенток. Помимо основной работы она помогала одиноким людям найти своего спутника жизни.