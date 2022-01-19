В Набережных Челнах задержали мужчину, жестоко убившего десять щенков. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Полиция автограда установила личность жестоко расправившегося с животными накануне. Живодером оказался 42-летний мужчина.

Известно, что в содеянном он сознался, и рассказал, что перед перед расправой над щенками изрядно выпил. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Напомним, собак в мусорном контейнере на территории садового товарищества «Заря» обнаружила жительница Челнов. Девять из щенков были мертвы, один подавал признаки жизни. но по пути в ветлечебницу умер. Тогда же женщина обратилась к зоозащитникам. После этого в прокуратуре завели уголовное дело.