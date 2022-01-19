 В Набережных Челнах задержали мужчину, жестоко убившего десять щенков
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В Набережных Челнах задержали мужчину, жестоко убившего десять щенков

Живодером оказался 42-летний местный житель.

Республика
19 января 2022  13:13
Автор:
Ольга Полякова

В Набережных Челнах задержали мужчину, жестоко убившего десять щенков. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Полиция автограда установила личность жестоко расправившегося с животными накануне. Живодером оказался 42-летний мужчина.

Известно, что в содеянном он сознался, и рассказал, что перед перед расправой над щенками изрядно выпил. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. 

Напомним, собак в мусорном контейнере на территории садового товарищества «Заря» обнаружила жительница Челнов. Девять из щенков были мертвы, один подавал признаки жизни. но по пути в ветлечебницу умер. Тогда же женщина обратилась к зоозащитникам. После этого в прокуратуре завели уголовное дело. 

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