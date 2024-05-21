В начале июня в российских кинотеатрах покажут мультфильм о юном Пушкине

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Россия/Мир
21 мая 2024  22:13
Автор:
Эндже Гарафиева

В России 6 июня, в честь 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в кинотеатрах состоится премьера полнометражного мультфильма «Пушкин и… Михайловское. Начало». Мультфильм выйдет на экраны по всей России и будет доступен в том числе по программе «Пушкинская карта».

Мультфильм повествует о юном Пушкине, который оказывается в ссылке в деревне Михайловское.

За два года он проходит путь от скучающего молодого человека до гениального поэта. История смешивает реальные и вымышленные события, описывая, как Пушкин попадает в увлекательные и загадочные приключения, которые вдохновляют его на творчество. Создатели обещают, что у этой истории будет счастливый финал.

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